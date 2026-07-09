Cent vingt-cinq ans après l'adoption de la loi du 1er juillet 1901, le Département de Saône-et-Loire rappelle le rôle essentiel des associations dans la vie locale. Présentes dans l'ensemble du territoire, elles participent au lien social, encouragent l'engagement citoyen et contribuent à l'animation des communes. Elles accompagnent également les habitants dans de nombreux domaines et participent à l'attractivité du département. À cette occasion, la collectivité réaffirme sa volonté de faire du monde associatif un partenaire durable au service de l'intérêt général.

Un accompagnement renforcé

Au-delà des aides financières, le Département poursuit le développement d'un accompagnement de proximité destiné aux responsables associatifs. Cette politique vise à répondre aux évolutions auxquelles les structures sont confrontées, qu'il s'agisse des nouvelles obligations réglementaires, de la recherche de financements, de la gouvernance, de la transition numérique ou encore du renouvellement des bénévoles. Ce soutien s'appuie notamment sur le service Asso71, conçu pour accompagner les dirigeants dans leurs démarches et faciliter la mise en œuvre de leurs projets.



En réaffirmant cette politique, le Département souligne l'importance des associations dans la cohésion sociale, la dynamique des communes et la participation citoyenne. Il adresse également ses remerciements aux bénévoles qui contribuent chaque jour au fonctionnement et au développement de la vie associative en Saône-et-Loire.