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Grande Braderie de Metz : un appel à candidatures pour les associations locales

À l'occasion de la nouvelle édition de la Grande Braderie de Metz, organisée les 28 et 29 août 2026, l'association des commerçants Les Vitrines de Metz lance un appel aux associations messines. Plusieurs espaces leur seront mis gratuitement à disposition afin qu'elles puissent présenter leurs activités et échanger avec les visiteurs. 

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© La Ville de Metz.

© La Ville de Metz.

Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 7 août 2026 - Mis à jour le 7 août 2026

Cette nouvelle édition souhaite renforcer le caractère convivial, familial et participatif de l'événement. Pour l'occasion, de nouveaux espaces thématiques seront aménagés afin d'offrir une expérience diversifiée au public. Plus de 360 000 visiteurs sont attendus dans le centre-ville durant ce rendez-vous incontournable de la fin de l'été.

Une vitrine pour les associations messines 

Les associations actives dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs, de l'environnement, de la solidarité, du patrimoine, de l'artisanat ou encore des produits locaux sont invitées à candidater. L'objectif est de mettre en lumière la diversité et le dynamisme du tissu associatif messin. Au-delà de cette visibilité, la Grande Braderie représente une opportunité pour les associations de faire connaître leurs projets, d'aller à la rencontre des habitants et de créer de nouveaux liens avec le public dans un cadre festif.

Les emplacements sont proposés gratuitement, dans la limite des places disponibles. Les associations intéressées peuvent dès à présent se rapprocher des organisateurs au : 06 98 84 13 10 ou par courriel à : direction@lesvitrinesdemetz.com. 