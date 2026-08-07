Cette nouvelle édition souhaite renforcer le caractère convivial, familial et participatif de l'événement. Pour l'occasion, de nouveaux espaces thématiques seront aménagés afin d'offrir une expérience diversifiée au public. Plus de 360 000 visiteurs sont attendus dans le centre-ville durant ce rendez-vous incontournable de la fin de l'été.

Une vitrine pour les associations messines

Les associations actives dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs, de l'environnement, de la solidarité, du patrimoine, de l'artisanat ou encore des produits locaux sont invitées à candidater. L'objectif est de mettre en lumière la diversité et le dynamisme du tissu associatif messin. Au-delà de cette visibilité, la Grande Braderie représente une opportunité pour les associations de faire connaître leurs projets, d'aller à la rencontre des habitants et de créer de nouveaux liens avec le public dans un cadre festif.

Les emplacements sont proposés gratuitement, dans la limite des places disponibles. Les associations intéressées peuvent dès à présent se rapprocher des organisateurs au : 06 98 84 13 10 ou par courriel à : direction@lesvitrinesdemetz.com.