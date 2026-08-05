Installée depuis trois ans dans l'église Sainte-Thérèse sous le régime d'un bail précaire arrivant à échéance, l'école de cirque de Saint-Quentin franchit une étape décisive pour son avenir. Propriété du diocèse de Soissons, l'édifice religieux désacralisé a été officiellement racheté par la Compagnie Isis, la structure qui porte l'école. Cette acquisition de 90 000 €, soutenue par une campagne de financement participatif qui a récolté 26 355 € de dons, permet à l’école de stabiliser son implantation locale. Pour Sébastien Mennessier, récemment porté à la présidence de la Compagnie Isis, ce passage du statut de locataire à celui de propriétaire constitue un levier indispensable pour structurer durablement les activités et sécuriser l'ancrage territorial de la structure.

1,3 M€ pour valoriser le patrimoine architectural

Bâtie en 1930 et classée monument historique par les Bâtiments de France, l'église présente une architecture singulière surmontée d'une coupole en béton. Cependant, l'édifice souffre aujourd'hui d'infiltrations d'eau, de vitraux fissurés et nécessite un travail sur l’isolation phonique et acoustique. Le coût des travaux est évalué à 1,3 M€. Le classement officiel du bâtiment permet désormais à la compagnie de travailler en étroite collaboration avec les architectes des Bâtiments de France pour prétendre à des subventions d’État, des aides jusqu'alors inaccessibles sous le précédent statut de locataire. Les aménagements projetés prévoient notamment l'isolation d'une mezzanine pour y concevoir des espaces de réunion adaptés aux exigences des acteurs locaux.

Diversification des activités vers un tiers-lieu

Au-delà de l'enseignement des disciplines du cirque, qui réunit une centaine d'élèves dès l'âge de deux ans, la Compagnie Isis ambitionne d'élargir son champ d'action économique et social. Le volume intérieur du bâtiment et le vaste terrain attenant offrent des opportunités de diversification. L'association travaille à la création d'un tiers-lieu destiné à accueillir des structures partageant des valeurs de durabilité et d'entraide. Des synergies sont déjà opérationnelles, notamment avec l'association amiénoise «les Robin.e.s des Bennes» pour le déploiement de friperies itinérantes luttant contre le gaspillage, ainsi qu'avec «les Compagnons du compost» pour valoriser les initiatives éco-responsables de proximité.