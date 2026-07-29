En partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Oise et la ville de Beauvais, le collectif Beauvais Union Solidarités lance un appel aux dons pour soutenir les sapeurs-pompiers du département mobilisé pour les feux de forêts dans le Var, à Lacanau.

Les habitants qui souhaitent soutenir cette initiative peuvent effectuer un don, soit en espèces grâce à l’urne mise à disposition à l’Hôtel de Ville de Beauvais, soit par chèque, qui doit être établi à l’ordre de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Oise.



Pour les dons effectués par chèque, un reçu fiscal pourra être délivré ultérieurement.



