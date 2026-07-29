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Feux de forêts : Beauvais Union Solidarités lance un appel aux dons en soutien aux sapeurs-pompiers

Le collectif Beauvais Union Solidarités lance un appel aux dons pour soutenir les sapeurs-pompiers de l'Oise qui font face actuellement aux incendies de forêts en dans le Var.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 29 juillet 2026 - Mis à jour le 29 juillet 2026

En partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Oise et la ville de Beauvais, le collectif Beauvais Union Solidarités lance un appel aux dons pour soutenir les sapeurs-pompiers du département mobilisé pour les feux de forêts dans le Var, à Lacanau.

Les habitants qui souhaitent soutenir cette initiative peuvent effectuer un don, soit en espèces grâce à l’urne mise à disposition à l’Hôtel de Ville de Beauvais, soit par chèque, qui doit être établi à l’ordre de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Oise. 

Pour les dons effectués par chèque, un reçu fiscal pourra être délivré ultérieurement.