COP31 à Vélo : le plus grand relais à vélo fait étape dans l'Oise

La COP31 Bike Ride rassemble 10 000 cyclistes du monde entier pour un voyage à vélo et en voilier depuis la ville amazonienne de Belém, au Brésil - hôte de la COP30 - jusqu’à Antalya, en Turquie, hôte de la COP31, qui débutera le 9 novembre.

Leur objectif ? Mettre en lumière les bénéfices du vélo au quotidien pour réduire les émissions de carbone, en portant à La COP dix propositions de politiques cyclables destinées à être intégrées aux plans climat des pays. Cet événement rassemblant un grand nombre de personnes est bien plus qu’une épreuve d’endurance : «c’est un appel fort à une action climatique ambitieuse, à des modes de déplacement durables et à une solidarité mondiale», explique l'association Vélo Oise.

Ce raid prévoit une étape à Beauvais, le lundi 27 juillet et à Pont-Sainte-Maxence et Senlis le mardi 28 juillet. Ainsi, plusieurs équipes en voilier puis à vélo vont se diriger vers la Turquie, l’une d’elle fera partie de Londres. Cette grand embarquée rencontrera les élus de chaque ville étape dans le but d'obtenir des municipalités, un engagement sur au moins trois des propositions, dans le but de promouvoir le vélo comme un outil de décarbonation des modes de transports.