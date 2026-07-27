Soutenu par la DDETS de la Seine-Maritime et financé par le Fonds d’Initiatives Territorial, le dispositif vise à accompagner des demandeurs d’emploi expérimentés confrontés aux difficultés d’accès au marché du travail liées à leur âge.

Une nouvelle promotion a débuté le 10 juin pour quatre semaines de formation consacrées notamment à la préparation des candidatures, à la valorisation des compétences et aux échanges avec les recruteurs. Après une première édition organisée à Buchy, le programme s’étend désormais à Fécamp. Deux nouvelles sessions sont annoncées au second semestre, avec l’objectif de faciliter les échanges entre candidats et entreprises. La Ville de Fécamp et l’Agglomération participent à la mise en œuvre du dispositif aux côtés de plusieurs partenaires locaux. L’initiative intervient dans un contexte où le maintien dans l’emploi et le retour à l’activité des plus de 50 ans constituent des enjeux importants pour les entreprises confrontées à des difficultés de recrutement.

L’emploi des seniors reste un défi national

À l’échelle nationale, le retour à l’emploi des plus de 50 ans reste un enjeu pour le marché du travail. Pour les entreprises confrontées à des difficultés de recrutement, la valorisation de l’expérience et des compétences des profils seniors constitue un levier pour élargir les viviers de candidats et répondre aux besoins de main-d’œuvre.