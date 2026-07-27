La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a affirmé lundi que les moyens de lutte contre les incendies avaient "massivement augmenté" sur la dernière décennie et accusé l'opposition d'amplifier un "mensonge" et une "polémique grossière".

Les moyens terrestres et aériens "ont été massivement augmentés", a-t-elle assuré sur franceinfo. Selon elle, le budget de la sécurité civile a "quasiment doublé" depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017.

"Dire aujourd'hui que les moyens ont baissé depuis 2017 (...) c'est un mensonge éhonté et c'est une polémique grossière dans un moment qui devrait appeler chacun à un peu de gravité", a-t-elle ajouté.

La porte-parole a dénoncé "des polémiques qui ont été savamment utilisées par La France insoumise, d'une part, par le Rassemblement national d'autre part".

L'ancien Premier ministre et patron du parti Renaissance, Gabriel Attal, en déplacement à Annecy, a indiqué que "le budget de la sécurité civile était de 400 millions d'euros en 2017, il est aujourd'hui de plus de 800 millions d'euros. Donc ça a doublé".

Il a aussi dénoncé La France Insoumise "qui n'a voté aucune augmentation de budget pour la sécurité civile (et) cherche à faire diversion en racontant n'importe quoi".

Le pays est en proie depuis plusieurs semaines à des feux d'ampleur, notamment en Gironde, dans le Var ou près de Paris, qui ont provoqué un débat sur les moyens déployés pour les contrer.

Parmi les critiques qui ont visé le gouvernement, le manque d'avions Canadair disponibles. LFI et le RN avaient notamment accusé l'exécutif d'avoir annulé la commande de deux appareils en 2024.

Ce n'était "pas dû à une volonté de ne pas en acquérir davantage" mais "à un engorgement de la chaîne de production", a répondu Mme Bregeon.

"Il n'y a pas eu d'annulation de commande de Canadair", a assuré M. Attal, rappelant que la commande avait été signée par son gouvernement. "Ca faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de Canadair qui avait été commandé", a-t-il souligné depuis Annecy.

Mme Bregeon a affirmé que, si les Canadair sont "importants", la France dispose aussi d'avions Dash, d'avions d'intervention en location, d'hélicoptères et d'un A400M qui a été mobilisé ce week-end.

Selon elle, les "lignes de front face au feu sont essentiellement tenues par des interventions terrestres".

Maud Bregeon a par ailleurs critiqué les comportements "incompréhensibles" de personnes interpellées en train de fumer en forêt ou d'allumer un barbecue dans une zone à risque.

"Personne ne comprend ça, et ça a de quoi mettre un peu en colère", a-t-elle dit, appelant à la "solidarité" avec les sapeurs-pompiers.