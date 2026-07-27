Nord Meusien : un parcours PACE pour rapprocher jeunes et entreprises

Le Forum Emploi, Formation, Alternance et Création d’Entreprise du 4 juin 2026 a permis de concrétiser un nouveau rapprochement entre un jeune et une entreprise du Nord Meusien. À cette occasion, Logan a signé un PACE (Parcours d’acquisition de compétences en entreprise) avec Daniel Moquet, en lien avec la Mission Locale du Nord Meusien. L’objectif dépasse l’accompagnement individuel : renforcer les relations entre les acteurs de l’insertion et le tissu économique local afin de multiplier les passerelles vers l’emploi, l’alternance, les stages, les immersions et la découverte des métiers. Pour les entreprises, ces parcours offrent également la possibilité de faire découvrir leurs activités et leurs métiers à de futurs candidats, tout en identifiant progressivement les compétences susceptibles de répondre à leurs besoins.

Les entreprises face au défi des compétences

Le PACE s’inscrit dans une politique régionale qui cherche à rapprocher directement formation et besoins du marché du travail. Le parcours permet une immersion de quatre à six mois en entreprise, avec une rémunération mensuelle financée par la Région pour le bénéficiaire et une aide au tutorat par mois pour l'employeur. Le dispositif cible notamment plusieurs secteurs confrontés à des besoins de main-d'œuvre, parmi lesquels l'industrie, l'agriculture, le transport-logistique et le BTP. À l'échelle nationale, cette logique répond à un enjeu partagé par de nombreux territoires : rapprocher les jeunes des entreprises pour réduire les difficultés d'insertion tout en donnant aux employeurs un outil pour transmettre leurs savoir-faire et préparer leurs futurs recrutements.