Somme : un appel à la mobilisation pour préserver la ressource en eau

Depuis le printemps, le déficit pluviométrique observé s’est progressivement accentué. Les récents épisodes successifs de fortes chaleurs, combinés à l’absence de précipitations significatives depuis près d’un mois et demi contribuent également à une baisse marquée des débits des cours d’eau. Grâce à une recharge hivernale des nappes phréatiques favorable, la situation demeure encore globalement soutenable sur une grande partie du territoire.



Toutefois, la baisse continue des précipitations et l’évolution des indicateurs hydrologiques appellent à une vigilance accrue. Selon les services de la préfecture de la Somme, l’évolution de la situation dans les prochaines semaines sera déterminante. Au regard de tous ces éléments, le préfet de la Somme, Rollon Mouchel-Blaisot a décidé de placer l’ensemble du département en «vigilance », à l’exception du bassin versant de la Bresle, placé en « vigilance renforcée ».

La préfecture de la Somme rappelle que la préservation de la ressource en eau repose sur la mobilisation de tous. Elle invite les particuliers, les collectivités et les professionnels à adopter, dès à présent, des gestes économes et responsables afin de limiter les consommations d’eau et de contribuer à la préservation durable de cette ressource essentielle.

Un nouveau comité de suivi de la ressource en eau se réunira dans un délai maximum de trois semaines afin de réévaluer la situation et prendre, en fonction, toute mesure appropriée. Chaque usager peut également consulter le site national Vigieau (https://vigieau.gouv.fr) afin de connaître en temps réel les éventuelles restrictions applicables dans sa commune.