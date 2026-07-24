En Meuse, la Banque de France aide les entreprises à rebondir

Les adhérents de Meuse Entreprendre ont récemment échangé avec Éric Millet, directeur départemental adjoint de la Banque de France de la Meuse. La rencontre a permis de présenter les dispositifs accessibles aux entrepreneurs à différents moments de la vie de leur entreprise, de la création à la transmission, en passant par la recherche de financement et la prévention des difficultés. Parmi les outils présentés figure l’Espace Dirigeant, un portail gratuit qui permet notamment de consulter des indicateurs de performance, de comparer son activité à celles d’entreprises du même secteur et d’accéder à des ressources pratiques. Pour le tissu entrepreneurial meusien, mieux connaître ces solutions peut permettre d’anticiper une baisse d’activité, de préparer une demande de financement ou encore de sécuriser un investissement.

Les TPE-PME renforcent leur résilience financière

À l’échelle nationale, les outils d’accompagnement financier deviennent un enjeu majeur pour les TPE et PME confrontées à un environnement économique plus incertain. Mieux connaître ses indicateurs, comparer ses performances à celles de son secteur ou détecter rapidement une fragilité financière peut permettre aux dirigeants d’agir avant que les difficultés ne s’installent. Cette culture de l’anticipation constitue un levier de résilience pour les entreprises, mais aussi de maintien de l’emploi et de l’investissement dans les territoires.