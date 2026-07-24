Nouvelle opération sensibilisation pour le Critt TJFU

«Faire découvrir le Critt et communiquer sur les services que nous pouvons apporter aux entreprises locales». Voilà pour l’objectif de cette nouvelle demi-journée organisée au Critt TJFU de Bar-le-Duc qui ouvre une fois par mois ses portes aux professionnels meusiens. Une fois n’est pas coutume, des Hauts-Marnais avaient également fait le déplacement pour savoir exactement ce que pourrait apporter l’outil technologique à leur structure. C’est d’ailleurs le sens même de cette opération de communication pour le Centre de recherche industrielle, d’innovation et de transfert de technologies créé en 1985 dans la Cité des Ducs et qui s’est développé autour de la découpe par jet d’eau, le cold spray pour le traitement de surface ou encore l’azote liquide pour le décapage et le traitement de surface. Après une heure de théorie, les participants que ce soient des professionnels et une représentante de l’État (DDETSPP) ont pu assister à des démonstrations réalisées par une technicienne dans la halle technique.

Une plus-value

«Notre volonté est de leur faire comprendre que nous pouvons leur apporter une plus-value, des solutions techniques pour leur permettre de se diversifier ou de se démarquer face à la concurrence», confie Didier Mathieu, du Critt. Au-delà des ingénieurs ou des docteurs basés à Bar-le-Duc, c’est un accès au partenaire scientifique le Carnot Icéel, soit 1 500 chercheurs qui est facilité. Pour justement porter la bonne parole, Didier Mathieu parcourt une centaine d’entreprises meusiennes par an avec son bâton de pèlerin afin de les convaincre de passer le cap de l’innovation. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le Critt. Actuellement un entrepreneur du BTP a sollicité les experts pour une découpe de trottoirs à 45 degrés. La technique du jet d’eau pourrait lui permettre de gagner du temps et surtout de réduire la pénibilité de ses collaborateurs. C’est le quotidien des chercheurs du laboratoire de recherche de Bar-le-Duc, sollicités par des particuliers ou des petites structures pour réaliser des pièces uniques ou des petites séries. Tout l’enjeu est ensuite de les fidéliser. Les deux prochains rendez-vous techniques sont programmés le 28 août puis le 25 septembre. Avis aux intéressés.