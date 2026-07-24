En Meuse, le Service Civique ouvre la voie vers l’emploi

La Mission Locale du Nord Meusien organise, mercredi 26 août, un Forum du Service Civique à la MJC Contre-Courant de Belleville-sur-Meuse. De 13h30 à 16h30, les jeunes pourront rencontrer différentes structures et découvrir les missions proposées sur le territoire. L’objectif est de permettre à chacun de trouver une expérience correspondant à son projet, tout en développant de nouvelles compétences. Pour les participants, le dispositif peut constituer un premier contact avec le monde professionnel, notamment pour ceux qui ne disposent pas encore d’expérience à valoriser sur un CV. Travail en équipe, autonomie, organisation ou prise de responsabilités : les missions proposées peuvent contribuer à renforcer des compétences recherchées par les employeurs. Pour les structures d’accueil, cette démarche représente également une opportunité de faire connaître leurs activités et de mobiliser de nouveaux profils. Le forum cherche ainsi à créer des rencontres susceptibles de déboucher sur des parcours professionnels et à mieux faire connaître les opportunités accessibles localement.

Le Service Civique rapproche jeunes et emploi

À l’échelle nationale, l’enjeu est de mieux connecter les jeunes aux besoins de recrutement des territoires. En facilitant l’accès à une première expérience et en développant des compétences recherchées par les employeurs, le Service Civique peut contribuer à limiter le décrochage et à favoriser l’insertion professionnelle. Pour les territoires, cette démarche représente aussi un moyen de fidéliser les jeunes et de renforcer les viviers de compétences locaux, alors que de nombreux secteurs peinent à recruter.