Passionnés, curieux et familles vont pouvoir profiter de trois jours placés sous le signe de la bonne humeur en musique : une vingtaine d'artistes vont se succéder sur scène pour offrir une diversité musicale propre à ce festival. À l'affiche, entre autres, les très attendus Marcel et son Orchestre, mais aussi l'auteur-compositeur-interprète Bertrand Belin, le groupe Sergent Garcia... ainsi que Jeune Lion, Pamela, Malo, etc.

Chaque édition propose un savant mélange d'artistes confirmés et de talents prometteurs, qui fait l'ADN de ce festival né en 1999 dans le but d'offrir une scène aux musiciens de l'école de musique. Depuis, Rock en Stock est devenu un rendez-vous incontournable de l'été dans le Montreuillois, porté par une programmation d'actions qui participent tout au long de l'année à l'animation culturelle du territoire. Le village du festival s'animera dès midi, jusqu'au bout de la nuit. Dans le cadre du programme «Festivals en mouvement», un service de covoiturage vient compléter un parking à vélo ainsi que des aménagements dédiés aux personnes à mobilité réduite.

Un port départemental en développement

Ce sera également l'occasion de découvrir le site du port départemental qui vient d'être réaménagé, sous la houlette du Département du Pas-de-Calais : espaces paysagers ou dédiés aux animations, nouveaux cheminements piétons, zones de détente, fontaine sèche et ludique...