En 2025, 4 311 contrats d’apprentissage et de professionnalisation ont été signés dans le commerce en Normandie, dont 4 020 contrats d’apprentissage. Si le volume régional recule de 5% sur un an, le dispositif reste largement utilisé par les entreprises, malgré la réduction progressive des aides publiques.

En Seine-Maritime, cette dynamique concerne un tissu commercial particulièrement diversifié, allant des commerces de proximité aux grandes enseignes, en passant par le e-commerce et les activités spécialisées.

L’alternance permet aux entreprises de former directement leurs futurs salariés à leurs métiers et à leurs besoins opérationnels. Elle constitue également une réponse aux difficultés de recrutement qui touchent plusieurs professions du secteur.

Diversité des formations

La diversité des formations répond aux besoins des entreprises, avec 32 % des contrats en BTS ou BUT et 24% en CAP. En Seine-Maritime, l’alternance favorise ainsi le recrutement et l’accès à l’emploi durable.

À l’échelle nationale, le commerce reste un important pourvoyeur de contrats en alternance avec 107 051 signatures en 2025, dont 98 026 en apprentissage. Malgré un recul de 3 %, le secteur représente près de 12 % des contrats d’apprentissage signés en France. Cette dynamique confirme le rôle de l’alternance dans la réponse aux besoins de recrutement des entreprises, alors que le commerce doit renouveler ses compétences et s’adapter aux évolutions du numérique et des modes de consommation.