Arras : la Cité des Cheminots poursuit sa transformation

À Arras, la Cité des Cheminots est en proie à une grande transformation depuis le début de l'année 2025, portée notamment par Maisons & Cités. Ce sont 51 logements qui doivent être rénovés. Les rénovations portent sur plusieurs points, comme l’amélioration thermique des logements, l’isolation des logements, le remplacement des fenêtres et des portes, l’installation de volets roulants, le renouvellement des chaudières, la modernisation des installations électriques, la rénovation des salles de bains et des équipements sanitaires, la mise en place d’une ventilation performante ou encore la réfection des façades et des toitures.

Il y a également des opérations de grosses réparations, d’acquisition, d'amélioration et de renouvellement du patrimoine. Ce sont 10,4 millions d'euros qui ont été investis dans le projet. Malgré l'importance de la somme mobilisée, le loyer moyen de la cité s’établira à 572 € par mois après réhabilitation, pour rester au niveau du pouvoir d'achat des familles.

La fin des travaux est prévue pour 2027.