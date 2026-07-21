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Crédit immobilier : la Normandie voit repartir les projets

Le marché du crédit à l’habitat montre des signes de reprise en Normandie, malgré la remontée récente des taux. Cette dynamique soutient les acquisitions, les travaux et la construction neuve. Elle constitue un signal important pour l’activité immobilière et le secteur du bâtiment.

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Par LGFR
La Gazette Normandie
Publié le 21 juillet 2026 - Mis à jour le 21 juillet 2026

Au premier trimestre 2026, les crédits nouveaux à l’habitat progressent de 8,9% sur un an en Normandie, une hausse observée dans tous les départements de la région. Les opérations dans l’ancien et les travaux représentent 86% des montants accordés, tandis que le financement du neuf bondit de 20% sur un an. Une tendance qui peut soutenir l’activité des professionnels de l’immobilier et du bâtiment, même si les taux moyens remontent à 3,22%, contre 3,08% en décembre 2025.

Crédit immobilier : la reprise relance le marché

À l’échelle française, la reprise du crédit immobilier apparaît comme un levier essentiel pour relancer un marché résidentiel encore fragilisé par plusieurs années de hausse des taux. Le redémarrage des financements peut stimuler les transactions, les travaux et la construction, avec des retombées directes pour les artisans, promoteurs et entreprises du BTP. L’évolution des taux restera toutefois déterminante pour confirmer cette reprise dans la durée.