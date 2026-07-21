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Le Havre : Alcéane rénove 652 logements sociaux

Alcéane vient d’achever un vaste programme de rénovation énergétique dans les quartiers Graville et Soquence au Havre. Cette opération transforme durablement le parc immobilier, réduit les consommations d’énergie et mobilise toute une filière économique autour de la transition écologique.

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Le Havre accélère la rénovation énergétique de 652 logements sociaux © CBA Architectures/Bouygues Bâtiments Grand Ouest.

Le Havre accélère la rénovation énergétique de 652 logements sociaux © CBA Architectures/Bouygues Bâtiments Grand Ouest.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 21 juillet 2026 - Mis à jour le 21 juillet 2026

Le Havre franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son parc de logements sociaux. Alcéane vient d’inaugurer la rénovation énergétique de 652 logements répartis dans 14 bâtiments des résidences Graville et Soquence, après 24 mois de travaux. 

Le chantier a permis d’améliorer l’isolation et la performance énergétique des immeubles, désormais labellisés BBC (Bâtiment basse consommation et bas carbone). Les logements ont également été raccordés au réseau urbain de chaleur décarboné porté par Le Havre Seine Métropole, afin de réduire leur empreinte carbone et d’améliorer leur efficacité énergétique. 

Production locale d'électricité

Le projet intègre aussi une production locale d’électricité grâce à 1 457 m² de panneaux photovoltaïques installés en toiture, destinée dans un premier temps à alimenter les parties communes avant une ouverture possible vers l’autoconsommation collective pour les habitants volontaires.

Au Havre, la transformation des résidences Graville et Soquence participe à la requalification des quartiers tout en renforçant l’image d’un territoire engagé dans la transition énergétique. Ces chantiers créent de l’activité pour les entreprises locales, soutiennent les métiers du bâtiment et contribuent à préserver le pouvoir d’achat des habitants grâce à des logements plus performants. 