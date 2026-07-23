Dunkerque : Icade et le Groupe Duval lancent le programme Hoya

Le Groupe Duval et Icade ont lancé le programme immobilier Hoya à Dunkerque. Ce programme doit créer 129 logements pour faire face aux nouveaux besoins en habitat avec une conception durable et respectueuse de l'environnement. Ces logements sont répartis sur 3 bâtiments, dont un bâtiment de 60 logements disponibles à la location, opérés par l'Étoile du Nord Foncière, la foncière de la Caisse d’Épargne Hauts-de-France. La livraison est prévue pour la fin de l'année 2027.

Les bâtiments utilisent du béton bas carbone et des matériaux biosourcés, comme une isolation acoustique réalisée à partir de textiles recyclés. Ils seront également raccordés au réseau de chaleur urbain de Dunkerque, alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de la chaleur récupérée. Les aménagements paysagers favoriseront le développement de la biodiversité et permettront à la résidence d'obtenir le label BiodiverCity.

«La réindustrialisation crée des emplois, attire de nouveaux talents et transforme durablement la ville. Pour que cette dynamique bénéficie pleinement au territoire, il est indispensable de proposer des logements adaptés aux besoins de celles et ceux qui y vivront demain. Avec Hoya, nous construisons bien plus qu'une résidence : nous contribuons à créer un cadre de vie durable, attractif et en harmonie avec son environnement», explique Louis-Victor Duval, Directeur Général du Groupe Duval.