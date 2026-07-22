Ce partenariat gratuit, actif depuis deux ans au sein des six agences du département, permet de reverser une partie des gains à une association d'aide aux enfants atteints de cancer.

L’office public de l'habitat de Saône-et-Loire a déployé un service gratuit de gestion des démarches administratives avec la start-up Papernest. Proposé par les conseillers lors de la signature du bail ou durant le parcours locatif, cet accompagnement aide les résidents à résilier, transférer ou souscrire leurs contrats d'énergie, d'internet et d'assurance. L'objectif principal de ce dispositif est de simplifier le quotidien des ménages tout en ciblant les offres tarifaires les plus avantageuses pour réduire leurs charges mensuelles.

8 000 euros collectés pour la cause solidaire

En plus de l'optimisation budgétaire, l'initiative intègre un mécanisme financier solidaire et participatif. Pour chaque contrat finalisé par l'intermédiaire de la plateforme, une commission de 10 euros est créditée dans une cagnotte commune. En l'espace de deux ans, la mobilisation des six agences locales et l’adhésion de plus de 400 locataires ont permis de collecter une somme globale de 8 000 euros. L’intégralité de ces fonds a été reversée à l’association Coup d’Pouce, qui soutient les enfants atteints de cancer et leurs familles en Bourgogne-Franche-Comté.

Ce partenariat public-privé démontre qu'une innovation de service peut allier efficacité économique locale et engagement social concret. En externalisant la gestion administrative des abonnements, le bailleur renforce son utilité auprès de ses usagers tout en générant un impact caritatif territorial mesurable.







