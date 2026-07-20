Le chantier de la Maison médicale de la Reconnaissance, pôle médical bas carbone, a débuté. Ce pôle médical est installé à proximité immédiate de l’Hôpital Privé de Villeneuve-d’Ascq et sera livré en 2027. Son opérateur AVENTIM souhaite créer un nouvel ensemble médical destiné à renforcer l’offre de soins locale et à accompagner la croissance des besoins du territoire.

Le bâtiment fera 4 170 m2, et accueillera des cabinets médicaux individuels et des pôles de spécialisation, avec des espaces allant de 20 à 200 m2. La commercialisation est déjà engagée, avec environ 60 % des cabinets déjà commercialisés. L’intégralité des cellules est proposée à l’achat, notamment auprès des jeunes médecins, alors que la région en manque. En effet, la région rassemble seulement 7,7 % des médecins de France.

«Notre objectif est de proposer aux professionnels de santé un lieu moderne, performant et exclusivement dédié à l’exercice médical, capable de réunir sur un même site imagerie, médecine spécialisée, médecine douce et laboratoires. Imaginé et développé par AVENTIM, signé par RELIEF Architecture, le projet mise sur des espaces lumineux, rationnels, adaptables et conçus pour les usages spécifiques du secteur de la santé», explique Manon Breda, responsable de programme AVENTIM.