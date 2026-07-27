Entre contexte géopolitique et économique incertain, entreprises dans l'attentisme, notamment sur leur stratégie immobilière, le marché des bureaux continue de se tendre. Selon BNP Paribas Real Estate, il a enregistré une baisse significative de 34% au premier semestre, observée sur l'ensemble des régions.

Lyon conserve la tête du classement avec 63 000 m2 placés, malgré une baisse de 39% sur un an ; suivie d'Aix-Marseille (46 000 m2, -37%) et de Lille, qui conserve sa troisième place mais affiche le plus fort recul (-54% sur un an). Parmi les territoires les plus résilients, on peut citer Nantes (+4%) et Montpellier (-3%).

Les grandes surfaces particulièrement affectées

Dans la métropole lilloise, parmi les importantes transactions, on peut notamment citer les projets d'EDF, d'Aon France, de Vinci Génie Civil, de Dalkia ou encore de la SNCF. Au total sur le territoire national, 28 opérations supérieures à 2 000 m2 ont été recensées sur les six premiers mois de l'année, soit une baisse de 38% en nombre par rapport à la même période en 2025. En volume, 95 400 m2 ont été placés (-55% sur un an). «En raison de l'importance du risque associé et du manque d'opportunités neuves, le segment des grandes surfaces (supérieures à 5 000 m2) est le plus affecté par l'attentisme des acteurs économiques» a commenté Jean-Laurent de La Prade, directeur général adjoint de BNP Parisbas Real Estate Advisory France.

Concernant les taux de vacance, ils progressent pour s'établir à 7,0% en moyenne à fin juin ; Lille enregistre un taux de 7,7%, parmi les plus élevés après Lyon (8,9%). Dans les régions, l'investissement en immobilier d'entreprise s'élève à 4 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année (+35% sur un an), des performances contrastées selon les secteurs d'activité. Il s'élève à 48 millions d'euros sur Lille sur les 9 premiers mois de 2025 contre... 158 millions sur la même période en 2024.