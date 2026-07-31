Près de Beauvais, le château de Troissereux est en vente

Propriété de la famille Tranié depuis 1986, le château de Troissereux s’apprête à changer de mains. Pour «raisons familiales», Pierre Tranié, qui y organisait de nombreux évènements, a décidé de s’en séparer. La vente en exclusivité du magnifique monument historique de 638 m² entouré d’un parc d’environ 12 hectares a été confiée à Barnes international, acteur de l’immobilier haut de gamme en Europe et aux Etats-Unis.



Un château Renaissance

Sur son site internet, il est affiché à 2,9 millions d’euros. La description ne tarit pas d’éloges : «À seulement une heure de Paris, au cœur d’un village préservé du Beauvaisis, le château de Troissereux déploie derrière ses douves et ses canaux l’une des plus remarquables architectures Renaissance des Hauts-de-France». Barnes rappelle qu’il a été édifié aux XVe et XVIe siècles et attribué à l’architecte italien Sebastiano Serlio : «Ce château conjugue avec rareté authenticité historique, élégance architecturale et poésie paysagère, est-il encore notifié. L’ensemble développe une architecture en brique et pierre de taille, organisée autour d’une majestueuse cour d’honneur».

Le texte précise qu’il abrite la célèbre Tour du Temps, singulière tour alchimique abritant un escalier à vis et une horloge médiévale classée, confèrant au lieu une identité absolument unique : «A l’intérieur, le château conserve de nombreux éléments d’époque et de vastes pièces de réception : salons, bibliothèque, salle à manger, boudoirs et appartements, offrant un cadre raffiné pour une résidence familiale, une propriété de réception ou un projet événementiel haut de gamme», est-il développé.

Enfin, le parc classé est attribué à Bernard Palissy. Il est traversé par de longs canaux, agrémenté de douves en eau, d’arbres remarquables plusieurs fois centenaires et d’un exceptionnel écosystème naturel accueillant de nombreux oiseaux migrateurs : «Un bien historique rare, alliant patrimoine, nature et art de vivre, dans un environnement privilégié à proximité immédiate de Beauvais et de son aéroport international», conclut le texte de présentation.