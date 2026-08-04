Portée par la Région Hauts-de-France, «Nos Quartiers d’Été» propose aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ne partant pas en vacances de profiter de l’été grâce à des animations et activités gratuites, au plus près de chez eux. En partenariat avec des associations et des collectivités locales, ce dispositif favorise la participation des habitants et l’animation des quartiers tout au long de la période estivale.

Animations autour de l'histoire cheminote

Les mois d’août et septembre seront rythmés dans l’Aisne. Parmi les nombreuses manifestations de qualité à découvrir, la Région propose ce temps fort NQE qui aura lieu vendredi 7 août à Tergnier, au Parc Sellier. Le collectif NQE proposera de clôturer cette semaine festive au quartier Rébéquet par une journée d'animations consacrée à la vie et à l'identité du territoire. Le programme mettra notamment à l'honneur l'histoire cheminote à travers un atelier de fabrication de trains, tandis que des ateliers de maquillage sur le thème du carnaval, des jeux et des animations créatives contribueront à l’amusement de chacun. Les participants seront ensuite invités à partager un repas collectif avant de prolonger ce moment de convivialité par une soirée dansante.

L’édition 2026 de Nos Quartiers d’Été a permis de soutenir 123 collectifs dans tous les territoires des Hauts-de-France. La Région investit dans l’opération «Nos Quartiers d’Eté» à hauteur de 1 000 000 €. Grâce à ce dispositif et durant l’intégralité de la période estivale, des projets d’animation sociale, culturelle, participative, solidaire, écoresponsable et sportive sont soutenus dans les quartiers prioritaires.

Rendez-vous, vendredi 7 août 2026, de 15h00 à 23h00 à Tergnier au Parc Sellier, rue André Malraux.