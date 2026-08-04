L’athlète Félix Bour soutenu par la Meuse

Le Département de la Meuse a voté à l’unanimité un soutien financier pour l’athlète Félix Bour, de retour en Meuse. Après avoir passé plusieurs années à Paris, le coureur a regagné son club de cœur, Athlé 55 (ASPTT de Bar-le-Duc), au printemps dernier. Un retour aux sources pour le spécialiste de la course de fond, salué par les élus de la Meuse. La preuve avec la signature récente d’une convention tripartite qui lie le sportif, son club et l’hôtel du Département pour un montant total de 15 000 euros répartis sur trois ans. Au-delà de sa préparation et de ses performances sportives, le trentenaire s’est engagé à transmettre sa passion aux plus jeunes. C’est dans ce cadre qu’il ira à la rencontre des collégiens meusiens pour évoquer son parcours, les sensibiliser aux valeurs du sport et participer avec eux à des temps dédiés de découverte sportive et de pratique. Figure montante du cross-country, le trentenaire qui a participé aux JO de Paris rêve désormais de porter les couleurs de la France, lors des JO de Los Angeles, qui auront lieu en juillet 2028. Pour être au rendez-vous, une préparation ambitieuse l’attend.