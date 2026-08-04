La Malaisie s’impose comme une nouvelle porte d’entrée vers l’Asie du Sud-Est pour les entreprises françaises. Organisée par Business France, la Mission Business Malaisie 2026 a réuni 18 entreprises, dont neuf issues de l’écosystème France 2030, pour deux jours d’échanges commerciaux. Plus de 50 rendez-vous B2B ont été organisés avec des entreprises, institutions et acteurs publics malaisiens. Parmi les secteurs représentés figurent les datacenters, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la cybersécurité, le quantique, le LiDAR et les carburants durables.

Pour les entreprises de Meurthe-et-Moselle, l’accompagnement à l’export peut faciliter l’accès à de nouveaux marchés. Avec son tissu industriel et innovant, le département peut tirer parti de la Malaisie, l’une des économies de l’Asie du Sud-Est.

L’export devient un levier stratégique

Au-delà de la Meurthe-et-Moselle, cette mission illustre la nécessité pour les entreprises françaises de renforcer leur développement international dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Numérique, industrie, énergie et santé figurent parmi les domaines identifiés comme porteurs en Malaisie. Pour les PME et ETI, l'enjeu consiste à transformer les premiers contacts en contrats, partenariats ou implantations, afin de soutenir leur croissance et leur compétitivité. La diversification géographique des débouchés devient ainsi un levier économique pour les entreprises françaises, y compris celles implantées dans les territoires industriels du Grand Est.