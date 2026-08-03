Pour les services de l’État, la commune de Fontaine-Chaalis, le SDIS 60 et l’ONF, l’anticipation des risques d’incendie en forêt d’Ermenonville est devenue une priorité stratégique ces cinq dernières années. Les enjeux humains et économiques sont en effet majeurs sur le massif de Fontaine-Chaalis. Entouré de nombreuses communes, fréquenté chaque semaine par des dizaines de milliers d’usagers et voisin de sites emblématiques comme le Parc Astérix, la Mer de Sable, l’Abbaye de Chaalis ou encore l’autoroute A1, le massif présente une forte vulnérabilité en cas d’incendie.

Très haut degré de sensibilité aux feux

D’une superficie de 3 300 hectares, la forêt domaniale d’Ermenonville est composée pour moitié de peuplements forestiers résineux, sur un sol sableux, identifiés de ce fait par le SDIS comme présentant un très haut degré de sensibilité aux feux de forêt. Afin de couvrir plus largement le massif en cas d’incendie, une citerne enterrée d’une contenance de 60 m3 a ainsi été implantée au cœur de la forêt. «Une convention entre la commune de Fontaine-Chaalis, fortement investie sur le sujet, et l’ONF a été signée pour la réalisation de cet investissement, communiquent l'ONF et la préfecture. Son emplacement au niveau du carrefour de la Croix d’Anleu permettra un approvisionnement en eau sur une partie du massif éloigné des sources déjà existantes».

Avec la réserve d'eau du golf de Morfontaine

Plusieurs dispositifs contribuent déjà à la défense du massif contre les incendies : un véhicule d’intervention rapide de l’ONF équipé d’une citerne mobile de 600 litres, deux points d’eau mobilisables par le SDIS, une mare forestière mise à disposition par l’ONF et, depuis peu, l’accès à la réserve d’eau de 2 000 m³ du golf de Morfontaine. «Ces équipements renforcent les capacités de surveillance et de lutte contre les feux de forêt, poursuivent les autorités. Ainsi, en cas de départ d’incendie, les équipes de l’ONF se mettent à la disposition du SDIS et de la préfecture pour leur faire bénéficier de leur connaissance des lieux».