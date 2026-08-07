L'Eglise détaille le riche programme du pape en France fin septembre

Notre-Dame de Paris, Champs-Elysées, Stade de France, Metz mais aussi une rencontre privée avec des victimes de violences sexuelles lors de son passage à Lourdes : le Vatican a détaillé vendredi le riche programme du pape Léon XIV lors de sa visite en France fin septembre.

Tous ceux qui souhaitent assister - gratuitement - aux différentes célébrations prévues, lors de cette visite du 25 au 28 septembre en France, pourront s'inscrire à partir de lundi midi sur le site "inscription.pape-france.fr".

"Des centaines de milliers de participants" sont attendus lors de ces quatre jours du premier déplacement dans l'Hexagone du pape élu en 2025, a annoncé la Conférence des évêques de France (CEF).

Cette visite est pensée pour que "toute personne qui le souhaite" puisse y participer, a indiqué Mgr Benoît Bertrand, évêque de Pontoise et président du comité d'organisation du voyage apostolique, invitant "tous les Français, catholiques ou non, croyants ou non, à venir accueillir et écouter le pape Léon XIV".

Les cinq grandes étapes du déplacement (siège de l'Unesco, Paris, Saint Denis, Lourdes et Metz) étaient connues depuis fin juin. Le Vatican y a ajouté vendredi une rencontre privée avec des victimes de violences sexuelles dans l'Eglise.

Temps d'échange" avec des victimes

Les "modalités précises" du "temps d'échange" prévu le dimanche 27 à Lourdes, ne sont pas encore fixées car "les personnes victimes elles-mêmes seront associées à (sa) préparation", selon le programme officiel.

"En fonction de ce que les participants souhaiteront, et en lien avec les équipes du Saint-Siège, des informations plus précises sur ce sujet pourront éventuellement être communiquées ultérieurement", précise ce document.

Fin mai, le principal collectif des victimes de l'établissement scolaire catholique de Bétharram (Pyrénées-Atlantiques), situé à une quinzaine de kilomètres de Lourdes, avait demandé à être reçu par le pape lors de sa visite en France, afin de lui remettre notamment des propositions en matière d'accompagnement des prêtres.

Ce collectif de plus de 200 victimes de violences physiques et sexuelles avait écrit à la CEF et au diocèse de Tarbes pour solliciter "un temps bref d'audience dans un esprit de prière, de bénédiction et de vérité".

En octobre 2021, un rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise avait estimé en France à 330.000 le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles dans l'Eglise.

Lors d'une visite début juin en Espagne, Léon XIV avait promis des "efforts supplémentaires" et une "réponse plus efficace" face au "fléau" des violences sexuelles dans l'Eglise, après avoir rencontré des victimes.

Rencontre avec Macron

La visite débutera le 25 septembre par une rencontre avec le président Emmanuel Macron, avant un discours au siège de l'Unesco.

Le déplacement du pape a été placé sous la devise "Pour que le monde ait la vie", une thématique chère à l’Eglise, alors que le Parlement français a adopté en juillet le droit à l'aide à mourir, défendu par le président français mais vigoureusement contesté par les religieux.

Le pape célèbrera ensuite les vêpres à la cathédrale Notre-Dame de Paris en présence "d'évêques, de prêtres, de diacres, de personnes consacrées et de séminaristes, uniquement", puis participera à une veillée avec des jeunes de 17 à 35 ans au Stade de France, à Saint-Denis.

Léon XIV tiendra le lendemain, samedi 26, une messe sur la place de la Concorde et les Champs-Elysées, où sont attendus quelque 500.000 participants.

Son prédécesseur, le pape François, s'était rendu trois fois en France, à Strasbourg, Marseille et en Corse, mais n'était pas venu à Paris pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame fin 2024, cinq ans après l'incendie.

Dimanche 27, Léon XIV célèbrera à Lourdes, l'un des principaux lieux de pèlerinages catholiques, une autre messe en plein air.

Sa visite s'achèvera le lundi 28 en Moselle, où est enterré Robert Schuman, l'un des pères de la construction européenne, et dont l'Eglise a entamé le procès canonique en vue de sa béatification. Sont programmés un "discours sur l'Europe" au Centre des Congrès de Metz et une messe à la cathédrale de la ville.

Le voyage repose "presque intégralement sur la générosité des fidèles", rappelle l'Eglise de France en renouvelant son appel aux dons.