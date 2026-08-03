Beauvais : Speed Dating du Bénévolat le 30 Septembre





La Ville de Beauvais organise un événement unique, le Speed dating du bénévolat, le mercredi 30 septembre, de 10h à 16h sur la place Jeanne Hachette. Cet événement est une opportunité parfaite pour ceux qui souhaitent donner un sens à leur temps libre en s'engageant auprès d'associations locales. Les participants pourront rencontrer des bénévoles et des responsables associatifs qui présenteront leurs projets et les besoins qu'ils rencontrent au quotidien.

La journée sera rythmée par divers temps forts et espaces d’échanges. Parmi les activités proposées, se trouvera le Mur du bénévolat, un espace d’affichage qui permettra de visualiser toutes les offres de bénévolat disponibles dans la ville. Les visiteurs auront également l'occasion de participer à un atelier collectif intitulé « Fresque du bénévolat », centré sur les valeurs de l'engagement citoyen. Des tables rondes et conférences seront organisées pour discuter de l'impact du bénévolat et partager des témoignages inspirants.





En plus de ces échanges enrichissants, des animations seront prévues et les Prix du bénévolat seront remis pour célébrer ceux qui contribuent activement à la vie associative de Beauvais. L'entrée est libre et ouverte à tous, rendant cet événement accessible au plus grand nombre. Pour plus d'informations, les intéressés peuvent contacter le service Vie Associative au numéro indiqué.