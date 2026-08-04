En Lorraine, les mirabelles sont de retour sur les étals

La saison s’annonce favorable pour les producteurs, malgré les fortes chaleurs enregistrées ces dernières semaines. Plus de 1 000 saisonniers sont mobilisés aux côtés des producteurs pour participer à la récolte. Les mirabelles destinées à la vente en frais sont cueillies à la main, une méthode qui permet de préserver les fruits et leur qualité.

«Cette année encore, les mirabelliers ont relevé le défi d’une météo parfois contraignante pour offrir des fruits de belle qualité, naturellement sucrés. Cette récolte 2026 s’annonce comme une belle année pour les Mirabelles de Lorraine. La saison sera, comme toujours, courte, mais c’est aussi ce qui fait tout le charme de ce petit fruit sucré et emblématique de notre terroir lorrain !», déclare Quentin Hoffmann, président de l’Association des Mirabelles de Lorraine.

Avec près de 200 000 mirabelliers répartis en Lorraine, la production alimentera les étals jusqu’à la mi-septembre. Cette année marque également un anniversaire particulier : l’IGP Mirabelles de Lorraine fête ses 30 ans. «Les 30 ans de l’IGP sont bien plus qu’un anniversaire : ils témoignent de la volonté des producteurs lorrains de se rassembler pour protéger leur fruit et leur savoir-faire. Cette reconnaissance nous engage chaque jour à préserver la qualité de la Mirabelle de Lorraine et à préparer son avenir», déclare Quentin Hoffmann, président de l’Association des Mirabelles de Lorraine.