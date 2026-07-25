Mâcon Habitat célèbre ses 96 ans d'existence

Le 8 juillet dernier, Mâcon Habitat a célébré son 96ᵉ anniversaire. Premier bailleur public de l’agglomération mâconnaise, l’établissement gère aujourd’hui plus de 6 500 logements répartis sur une vingtaine de communes de la grande agglomération Mâconnais Beaujolais. Il emploie 115 collaborateurs et intervient la gestion de logements, tout en menant des opérations d’aménagement et d’accession à la propriété.

L’organisme met en avant un modèle fondé sur la proximité avec les habitants, grâce à un réseau de collaborateurs présents sur le terrain, ainsi que sur la qualité des services proposés et la pérennité de sa gestion. Il affirme également son engagement en faveur du dialogue, de la solidarité et de la responsabilité sociale, comme en témoigne notamment la progression de son index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À l’occasion de cet anniversaire, Mâcon Habitat réaffirme sa volonté de poursuivre son action en faveur d’un habitat de qualité et de répondre aux enjeux actuels du logement sur le territoire, tout en conservant son rôle d’acteur de proximité au service des habitants.



