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Mâcon Habitat célèbre ses 96 ans d'existence

Mâcon Habitat a récemment célébré ses 96 ans d’existence. Créé en 1930, l’office public de l’habitat poursuit depuis près d’un siècle sa mission en faveur du logement social et de l’aménagement du territoire. Cet anniversaire met en lumière le parcours de l’organisme, construit aux côtés de ses locataires, de ses collaborateurs, de ses partenaires et des collectivités locales.  

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© Mâcon Habitat.

© Mâcon Habitat.

Par S.M
La Gazette Bourgogne
Publié le 25 juillet 2026 - Mis à jour le 25 juillet 2026

Le 8 juillet dernier, Mâcon Habitat a célébré son 96ᵉ anniversaire. Premier bailleur public de l’agglomération mâconnaise, l’établissement gère aujourd’hui plus de 6 500 logements répartis sur une vingtaine de communes de la grande agglomération Mâconnais Beaujolais. Il emploie 115 collaborateurs et intervient la gestion de logements, tout en menant des opérations d’aménagement et d’accession à la propriété.

L’organisme met en avant un modèle fondé sur la proximité avec les habitants, grâce à un réseau de collaborateurs présents sur le terrain, ainsi que sur la qualité des services proposés et la pérennité de sa gestion. Il affirme également son engagement en faveur du dialogue, de la solidarité et de la responsabilité sociale, comme en témoigne notamment la progression de son index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À l’occasion de cet anniversaire, Mâcon Habitat réaffirme sa volonté de poursuivre son action en faveur d’un habitat de qualité et de répondre aux enjeux actuels du logement sur le territoire, tout en conservant son rôle d’acteur de proximité au service des habitants.