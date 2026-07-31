Reprise samedi des trains au sud de Bordeaux après le mégafeu

La circulation des trains qui avait été interrompue le 26 juillet au sud de Bordeaux face à la menace des incendies en Gironde et dans les Landes reprendra samedi pour les voyageurs, a annoncé la SNCF.

"Les vérifications de l'état de l'infrastructure ferroviaire ont été terminées en moins de 24 heures", a précisé l'entreprise, précisant que la gare de Marcheprime, située dans une zone toujours évacuée, restait fermée pour l'instant.

Ce travail d'inspection et de réparation, "sur près de 160 kilomètres de lignes", a mobilisé plusieurs dizaines d'agents. Des "circulations techniques" auront encore lieu vendredi, selon un communiqué.

La circulation des trains avait été interrompue le 26 juillet à la demande de la préfecture, vers Arcachon et jusqu'à Morcenx en direction de Dax et Mont-de-Marsan, après que le brasier allumé le 22 juillet eut progressé en direction de la voie ferrée.

Un dispositif exceptionnel de flexibilité commerciale a permis des reports et annulations de voyages sans frais durant l'interruption du trafic.

Vendredi, la situation est "stable" sur le front du mégafeu qui a ravagé 42.000 hectares mais est désormais "contenu dans son périmètre", selon un dernier point des autorités.