Aisne : 85 pompiers mobilisés face aux feux de forêt

Le SDIS de l’Aisne est mobilisé aux côtés des services de secours engagés contre les incendies qui frappent le sud-ouest de la France. En effet, 85 sapeurs-pompiers axonais se relaient depuis le début de l’été pour venir en renfort de leurs collègues sur le terrain. Une mobilisation qui intervient alors que les feux de forêt ont pris une ampleur particulièrement importante en Gironde et dans les Landes. Le ministère de l’Intérieur indiquait fin juillet que 116 085 hectares avaient brûlé en France depuis le début de l’année.. change selon les informations fais direct

Des moyens de secours sous pression croissante

L’ampleur des incendies observés cet été rappelle l’importance de disposer de capacités de secours mobilisables rapidement à l’échelle nationale. La multiplication des épisodes extrêmes pose également la question de l’adaptation des moyens humains et matériels face à des interventions plus longues et plus complexes. Pour les territoires, cette organisation constitue un enjeu de sécurité civile, mais aussi de résilience face aux risques climatiques, alors que les incendies peuvent affecter les populations, les infrastructures et l’activité économique locale.