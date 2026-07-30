Depuis le 26 juillet, Météo-France place les quatre départements de Bourgogne en risque élevé de feux de forêts. Cette vigilance concerne la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or, la Nièvre et l'Yonne, dans un contexte où une vingtaine de départements du centre et du sud de la France sont également exposés. En Côte-d'Or, les huit massifs forestiers sont concernés. Les autorités appellent à la plus grande prudence alors que les températures élevées favorisent le départ et la propagation des incendies.



Restrictions et prévention

La préfecture de Côte-d'Or rappelle que chaque niveau de risque s'accompagne de mesures spécifiques. Les feux, barbecues, cigarettes et toute utilisation de flammes sont interdits à moins de 200 mètres des espaces boisés, y compris dans les campings. Ces consignes visent à limiter les départs de feu, alors que plusieurs incendies se sont déjà produits ces derniers jours. Le 25 juillet, un hectare de forêt a été détruit sur le plateau de Chenôve. Quelques jours auparavant, un incendie au-dessus de la déchetterie de Marsannay-la-Côte avait parcouru deux hectares sous l'effet du vent. L'intervention avait mobilisé une soixantaine de sapeurs-pompiers, avec le renfort de deux agriculteurs, et conduit à l'évacuation de randonneurs.

Face à cette situation, les habitants et les visiteurs sont invités à respecter strictement les consignes de sécurité afin de réduire les risques d'incendie durant cette période de fortes chaleurs.