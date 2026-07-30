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Bourgogne : les 4 départements passent en risque élevé de feux de forêts

Les quatre départements de Bourgogne sont classés en risque élevé de feux de forêts depuis le 26 juillet. Les autorités renforcent les mesures de prévention face aux fortes chaleurs.

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Par A.B
La Gazette Bourgogne
Publié le 30 juillet 2026 - Mis à jour le 30 juillet 2026

Depuis le 26 juillet, Météo-France place les quatre départements de Bourgogne en risque élevé de feux de forêts. Cette vigilance concerne la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or, la Nièvre et l'Yonne, dans un contexte où une vingtaine de départements du centre et du sud de la France sont également exposés. En Côte-d'Or, les huit massifs forestiers sont concernés. Les autorités appellent à la plus grande prudence alors que les températures élevées favorisent le départ et la propagation des incendies.

Restrictions et prévention

La préfecture de Côte-d'Or rappelle que chaque niveau de risque s'accompagne de mesures spécifiques. Les feux, barbecues, cigarettes et toute utilisation de flammes sont interdits à moins de 200 mètres des espaces boisés, y compris dans les campings. Ces consignes visent à limiter les départs de feu, alors que plusieurs incendies se sont déjà produits ces derniers jours. Le 25 juillet, un hectare de forêt a été détruit sur le plateau de Chenôve. Quelques jours auparavant, un incendie au-dessus de la déchetterie de Marsannay-la-Côte avait parcouru deux hectares sous l'effet du vent. L'intervention avait mobilisé une soixantaine de sapeurs-pompiers, avec le renfort de deux agriculteurs, et conduit à l'évacuation de randonneurs. 

Face à cette situation, les habitants et les visiteurs sont invités à respecter strictement les consignes de sécurité afin de réduire les risques d'incendie durant cette période de fortes chaleurs.