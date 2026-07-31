La Saône-et-Loire est désormais placée en risque renforcé de pénurie d'eau potable. Cette décision, annoncée jeudi 30 juillet par la préfecture, intervient dans un contexte de sécheresse persistante. Les services de l'État préviennent qu'en cas de nouvelle dégradation, le département pourrait rapidement basculer vers une situation de pénurie effective. Plusieurs milliers d'habitants pourraient alors être concernés par des difficultés d'approvisionnement. Les autorités assurent un suivi quotidien de l'évolution de la situation avec les syndicats chargés de la distribution de l'eau.

Réduire les consommations

Pour limiter les risques, la préfecture appelle les habitants à adopter des gestes d'économie d'eau dès maintenant. Elle recommande notamment de réduire la durée des douches à quatre ou cinq minutes, de limiter l'arrosage des jardins, de ne pas remplir les piscines et d'éviter le lavage des véhicules.



Selon les autorités, ces mesures, appliquées à grande échelle, peuvent contribuer à préserver les réserves disponibles et à retarder l'éventuelle mise en place de restrictions plus strictes. Elles rappellent que l'eau potable reste une ressource limitée et que les efforts de chacun peuvent contribuer à maintenir l'alimentation en eau du plus grand nombre aussi longtemps que possible.