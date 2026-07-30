Le centre hospitalier d’Abbeville lutte contre les mégots

C’est une belle initiative des plombiers du centre hospitalier d’Abbeville. Pour protéger l’environnement, ils ont installé 16 paniers récupérateurs de mégots dans les avaloirs d’eau pluviales sur le site, dont 15 financés par POWO (Project 0 Waste to Ocean), pour un montant de plus de 9 000 euros et un mis à disposition dans le cadre d'une expérimentation.



Lutter contre la pollution de l'eau

Les quantités de déchets récupérées sont renseignées sur la plateforme de l'association afin de mesurer l'impact concret de cette action. Chaque panier est géolocalisé et trois d'entre eux sont équipés de capteurs permettant un suivi en temps réel. Tout a commencé par un constat simple : les mégots de cigarettes, emballages plastiques, masques et autres déchets abandonnés aux abords de l'hôpital sont entraînés par les eaux pluviales vers le canal de la Somme puis la baie de Somme. Pourtant, un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d’eau. Pour réduire cette pollution, les plombiers du centre hospitalier d'Abbeville ont imaginé ce projet visant à stopper ces déchets avant qu'ils n'atteignent le milieu naturel.

Il a nécessité de nombreux mois de travail et de recherche de financements. Alors qu'aucune solution ne se concrétisait, l'association POWO créée par Vincent Balandras, a décidé d'accompagner cette initiative en finançant l'installation de 15 paniers récupérateurs : «Cette réalisation illustre l'engagement et l'implication des équipes techniques du centre hospitalier d'Abbeville, dont une idée de terrain est devenue un véritable projet environnemental», explique la direction dans un post sur sa page Facebook. Elle adresse un grand merci à l'association POWO pour sa confiance et son soutien dans la mise en œuvre de cette action.