La Ville d’Autun poursuit son programme d’investissements pour entretenir ses équipements et améliorer le quotidien des habitants. Plusieurs opérations viennent d’être menées à terme dans différents secteurs de la commune. Les travaux de l’église Notre-Dame approchent de leur terme, avec une dernière phase prévue en septembre. Dans les Hauts-Quartiers, la boulangerie La Médiévale a été rénovée, tandis que les menuiseries de l’Espace Sport Nature ont été remplacées pour un coût de 40 000 euros TTC. Au cimetière de Ménincourt, des aménagements ont permis d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales et de rénover une zone de circulation.

En parallèle, les travaux se poursuivent à la Genetoye avec l’aménagement d’une aire de détente, tandis que le futur square du Clos-Jovet entre dans sa phase finale avant son ouverture. Le projet de la Ferme de Couhard avance également avec les études et les demandes de financement.

Une rentrée riche en projets

De nouveaux chantiers débuteront dès la rentrée. La rue de la Grange-Vertu sera entièrement réaménagée du 7 septembre au 23 octobre, sans fermeture des commerces. En août, des travaux de chauffage urbain seront engagés rue du Faubourg Saint-Andoche, avec un plan de déviation pour limiter les perturbations. De nouvelles toilettes publiques seront aussi installées sur le parking Saint-Pancrace.

Les équipes municipales poursuivent par ailleurs le marquage au sol jusqu’en septembre et installent 40 nouveaux arceaux vélos dans la commune. D’ici la fin de l’année, un programme de 175 000 euros TTC sera consacré à la création et à la rénovation de trottoirs et de cheminements piétons dans plusieurs secteurs d’Autun, afin d’améliorer les déplacements et de poursuivre la modernisation des espaces publics.