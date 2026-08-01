Moins d'un an après le lancement de ses stations de toilettage canin en France, Wash.ME poursuit son développement dans l'Est du pays. La Saône-et-Loire occupe une place importante dans ce maillage avec désormais quatre sites implantés à Chagny, Chalon-sur-Saône, Mâcon et, récemment, Branges.

Cette nouvelle ouverture s'inscrit dans une série de sept installations réalisées ces derniers mois dans plusieurs départements. Au total, l'entreprise exploite désormais 24 stations réparties dans une douzaine de départements des régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les équipements sont installés sur les parkings de supermarchés, jardineries, stations-service ou centres de lavage automobile afin de s'intégrer aux déplacements quotidiens des propriétaires de chiens.



Un service en libre-service en progression

Les stations permettent de laver un chien sans rendez-vous grâce à des programmes de 10 ou 15 minutes comprenant shampoing, rinçage, séchage et autres soins. Une formule à la minute est également proposée à partir d’un euro. Les équipements sont conçus pour accueillir des chiens de toutes tailles avec un accès facilité, un tapis antidérapant et un système de désinfection avant et après chaque utilisation. Le propriétaire reste présent durant toute la séance, un fonctionnement pensé pour limiter le stress de l'animal.

Selon Wash.ME, cette solution répond à une demande croissante de services de proximité, alors que les contraintes de temps et le coût du toilettage traditionnel conduisent certains propriétaires à rechercher des alternatives plus souples. L'entreprise estime que l'intérêt des enseignes commerciales pour ce type d'équipement accompagne l'extension progressive de son réseau dans l'Est de la France.