Verdun : Festiv'Îles met les cultures ultramarines à l’honneur

Du 21 au 23 août 2026, Verdun accueillera le festival Festiv'Îles à la salle Cassin. Gratuit, l’événement sera consacré aux cultures ultramarines à travers plusieurs animations, notamment des spectacles de danses traditionnelles, des concerts, des stands d’artisanat et de créateurs, ainsi que des spécialités culinaires. Les soirées du vendredi et du samedi proposeront également un dîner-spectacle associant repas, danses et animations. Le festival permettra au public de découvrir différentes expressions culturelles et traditions ultramarines à travers une programmation réunissant musique, gastronomie et artisanat.

La culture ultramarine dynamise les territoires

À l’échelle nationale, ce type d’événement s’inscrit dans le développement d’une offre culturelle et touristique fondée sur la diversité des territoires et des patrimoines. En réunissant gastronomie, musique, artisanat et spectacles, Festiv'Îles contribue à diversifier l’animation locale et peut favoriser la fréquentation des commerces, des restaurants et des services de proximité. Ces rendez-vous participent également à l’attractivité des villes moyennes en proposant une programmation culturelle susceptible d’attirer des visiteurs au-delà du territoire local.