Un hôtel nature en projet à Coucy-le-Château

À Coucy-le-Château-Auffrique, le projet d’hôtelier Bleu Minuit franchit une nouvelle étape avec la signature d’une promesse de vente portant sur l’acquisition d’un terrain situé à proximité de l’étang communal. Le projet prévoit la création d’une offre d’hébergement axée sur le cadre naturel et le bien-être, avec une approche intégrant des enjeux environnementaux. L’Agence Aisne Tourisme, en lien avec la collectivité locale et le Pôle Implantation Tourisme, a accompagné la mise en valeur du terrain. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement de l’offre touristique locale et pourrait contribuer à renforcer l’attractivité du territoire et son activité économique.

Le tourisme nature gagne du terrain

À l’échelle nationale, le projet s’inscrit dans l’évolution de l’offre touristique française vers des hébergements davantage intégrés à leur environnement. Le développement de séjours axés sur la nature et le bien-être répond à la volonté des territoires de diversifier leur offre, d’attirer de nouveaux visiteurs et de générer des retombées économiques locales, notamment pour les commerces, les services et les acteurs du tourisme. Cette tendance encourage également l’émergence de nouvelles destinations touristiques en dehors des zones les plus fréquentées.