Amiens améliore les mobilités actives rue de la République

La Ville d’Amiens et Amiens Métropole ont présenté, lors d’une réunion publique organisée le 16 juillet, un projet de réaménagement de la rue de la République. Les travaux visent à rétablir un double sens cyclable sécurisé entre la rue Alphonse-Paillat et le Mail Albert-Ier. Cet axe relie le centre-ville à plusieurs équipements publics, dont la bibliothèque Louis-Aragon, le musée de Picardie, la préfecture de la Somme et le cirque Jules-Verne. L’objectif est de faciliter les déplacements à vélo tout en renforçant la sécurité des différents usagers de la voirie.

Travaux prévus à partir du 17 août

Le projet comprend la création d’une voie cyclable dédiée de plus de deux mètres de large dans le sens sud-nord, séparée de la circulation par des bordures de protection. Un marquage spécifique sera également installé, tandis que les cyclistes circulant dans le sens nord-sud partageront la chaussée avec les véhicules. L’aménagement prévoit aussi deux zones bleues, situées rue de la République et sur le Mail Albert-Ier, accessibles de 9h à 19h avec un stationnement limité à 20 minutes. De nouveaux arceaux vélos, dont un réservé aux vélos cargos, seront installés à l’entrée de la place Gambetta.



Les travaux doivent débuter le 17 août avec le surfaçage de la chaussée, la pose des protections et le marquage au sol. Certaines interventions auront lieu de nuit afin de limiter les perturbations. La mise en service est annoncée pour le début du mois de septembre, sous réserve des conditions météorologiques et des délais d’approvisionnement.