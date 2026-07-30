Collectivités locales
Beauvais (60) Beauvais (60)
En bref

L'agglomération du Beauvaisis fait un don pour les communes de Gironde

La Communauté d'agglomération du Beauvaisis vient d'accorder une subvention exceptionnelle de 10 000€ aux communes sinistrées de Gironde.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
(c) Agglomération du Beauvaisis

(c) Agglomération du Beauvaisis

Par Morgan Gheeraert
La Gazette Oise
Publié le 30 juillet 2026

La solidarité s'organise dans les territoires afin d'aider la Gironde et les communes sinistrées par les violents incendies qui frappent cette région. Dans ce contexte, la Communauté d'agglomération du Beauvaisis a décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle de solidarité de 10 000 € au profit des communes de Gironde touchées par les incendies. Par cette décision, les élus communautaires souhaitent témoigner de leur solidarité envers les collectivités confrontées aux conséquences de cette catastrophe et accompagner les actions engagées en faveur des populations sinistrées. 

Entraide et solidarité

Concrètement, les 10 000€ seront versés à l’Association des Maires et des Présidents d'intercommunalité de la Gironde, qui coordonne la redistribution des aides au bénéfice des communes les plus durement touchées, afin de répondre à leurs besoins les plus urgents. Cette mobilisation rappelle l’importance de l’entraide et de la solidarité entre les territoires.