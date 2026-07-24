Château plage est lancée jusqu'au 14 août

C'est une opération qui a son succès dans la Cité Poétique. L'an dernier, environ 4 500 visiteurs étaient venus profiter des animations de Château plage proposées par la Ville de Château-Thierry. L'édition 2026 a été officiellement inaugurée le 15 juillet et va durer un mois jusqu'au 14 août prochain. En présence de Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, et d’Emmanuelle Leriche Charpentier, adjointe au maire déléguée au sport, les premiers visiteurs ont pu profiter de cet espace aménagé aux bords de Marne, avec sable, transats, parasols et de nombreuses animations gratuites pour petits et grands.

Des animations tout l'été

Tout au long de l'été, Château plage propose un programme riche : activités sportives, ateliers créatifs, jeux, spectacles, structures gonflables, animations nautiques, moments bien-être… Il y en a pour tous les âges et toutes les envies. La première semaine a donné le ton avec des animations sur le thème de la Coupe du monde, les ateliers créatifs, les défis sportifs et les premiers moments de détente en bord de Marne. D'autres animations sont au programme comme le canoë ou encore une Beach Party. De quoi profiter de l'été à Château-Thierry notamment pour les familles qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances. Transats, parasols et sable fin les attendent au gymnase nautique, avenue d’Essômes.