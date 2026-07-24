Depuis le 1er janvier 2026, 41 accidents impliquant des EDPM (Engins de déplacement personnels motorisés) ont été recensés dans le département de la Somme. Depuis avril 2026, trois décès sont également à déplorer. Un triste bilan qui a poussé la préfecture à rendre le port du casque obligatoire pour les conducteurs d’EDPM.



Cette mesure préfectorale s’inscrit dans une démarche globale de prévention et de lutte contre l’accidentalité, en complément des actions de sensibilisation et de contrôle menées par les services de l’État et les forces de sécurité : «Le port du casque constitue un moyen de protection efficace contre les traumatismes crâniens, qui figurent parmi les blessures les plus graves en cas de chute ou de collision», souligne la préfecture dans un communiqué de presse.

Au-delà du respect de cette nouvelle obligation, l’ensemble des usagers est invité à adopter un comportement responsable et à respecter les règles du code de la route. La préfecture rappelle les règles générales de la sécurité routière. Parmi elles : pour pouvoir circuler sur la voie publique, les engins ne doivent pas pouvoir rouler à plus de 25 km/h; la conduite d’un EDPM est défendue à toute personne de moins de 14 ans; il est interdit d’être à plusieurs sur l’engin; il est proscrit de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d’émettre du son ou d’utiliser le téléphone tenu en main; l’assurance est obligatoire, il est interdit de circuler sur le trottoir ou l'EDPM doit être tenu à la main; enfin, les EDPM doivent être équipés : de feux de position avant et arrière, de dispositifs rétroréfléchissants et d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore.





Depuis le début de l’année, de nombreux accidents, parfois mortels, sont à déplorer.











