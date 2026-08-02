Verdun Plage : la baignade surveillée tout l’été

À Verdun, la baignade est surveillée chaque après-midi dans le cadre du dispositif Verdun Plage, accessible gratuitement jusqu’au 26 août. Les habitants et les visiteurs peuvent ainsi profiter des activités estivales proposées dans un cadre sécurisé. La présence quotidienne d’un maître-nageur assure la surveillance de la zone de baignade et contribue à prévenir les risques liés à sa fréquentation. Au-delà de l'aspect sécuritaire, Verdun Plage participe à l'animation estivale de la ville et renforce son attractivité en offrant une activité de loisirs gratuite aux familles et aux touristes durant la saison estivale.

La sécurité des baignades reste un enjeu national

La surveillance des zones de baignade constitue un enjeu important pendant la période estivale, alors que les fortes fréquentations et les épisodes de chaleur incitent davantage de personnes à se tourner vers les plans d’eau et les piscines. Pour les collectivités, l’organisation de dispositifs surveillés permet de concilier accès aux loisirs, prévention des accidents et attractivité des espaces publics durant l’été.