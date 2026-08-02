Les plages du Débarquement, en Normandie, sont désormais inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco ! Cette inscription concerne plus de 80 kilomètres de côtes entre le Calvados et la Manche, répartis sur six sites emblématiques : Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach, Sword Beach et la Pointe du Hoc.

La décision a été prise au titre du critère qui concerne les lieux associés à des événements d’importance universelle exceptionnelle. Au-delà de leur valeur historique, ces plages portent une dimension mémorielle qui s’est construite au fil des décennies. L’Unesco met notamment en avant la coopération entre les nations et le sacrifice humain engagé pour libérer l'Europe d’un régime autoritaire. Ces lieux sont également devenus des espaces de mémoire, de réconciliation et de transmission autour des valeurs de paix.

«Lieux de mémoire universels»

«Les plages du Débarquement sont bien plus que des sites historiques : elles sont des lieux de mémoire universels, porteurs d’un message de liberté, de paix et de rassemblement entre les peuples. Leur inscription au patrimoine mondial de l’Unesco est une reconnaissance internationale de ce que la Normandie porte depuis 1944 : l’héritage d’hommes et de femmes qui se sont battus pour la liberté et la démocratie. C’est aussi une responsabilité immense, celle de transmettre cette mémoire aux générations futures, dans un monde qui en a plus que jamais besoin», déclare Hervé Morin, président de la Région Normandie.

Le projet d’inscription a été lancé en 2008 à l’initiative de la Région Normandie, en partenariat avec l’État, les collectivités, les gestionnaires de sites, les associations mémorielles et de la société civile. Après le dépôt d’un premier dossier en 2018, celui-ci a été actualisé en 2025. L’ICOMOS, organisme consultatif de l’Unesco, a ensuite mené son évaluation entre avril 2025 et avril 2026, avant que le Comité du patrimoine mondial ne rende sa décision.

Cette reconnaissance internationale intervient alors que les lieux de mémoire occupent déjà une place importante dans l’offre touristique normande. En 2025, les sites mémoriels de la région ont enregistré 5,9 millions d’entrées, soit près de 27 % des visites recensées dans les sites touristiques normands.