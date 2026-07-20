Cette course nature mettra en avant le patrimoine local et proposera un parcours de 10 km, accessible aux coureurs de tous niveaux, tout en incluant des courses pour les enfants. Le projet s’inscrit également dans une démarche solidaire, car 1 € sera reversé au Club Cœur et Santé de Metz pour chaque inscription payante.

Les participants auront l’occasion de découvrir les magnifiques espaces verts de Montigny-lès-Metz, notamment les bords de la Moselle, les berges du Canal, ainsi que des lieux emblématiques comme le Jardin des Découvertes et le Parc Europa-Courcelles. Ce parcours verdoyant promet d’allier sport et découverte du patrimoine local, offrant une expérience unique aux coureurs. Le château de Courcelles sera un des points forts du trajet, permettant aux participants d’apprécier ce monument sous un nouvel angle. Cette initiative vise à créer un moment convivial où la nature et le sport se rencontrent, tout en incitant la population à se mobiliser pour une cause noble.