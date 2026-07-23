Seine-Maritime : l’emploi recule, la construction relance l’espoir

Au premier trimestre 2026, la Seine-Maritime figure parmi les départements normands où la situation de l’emploi reste sous pression. Sur un an, le nombre d’emplois salariés recule de 0,3%, tandis que le taux de chômage progresse de 0,7 point, soit l’une des plus fortes hausses enregistrées dans la région.

L’activité économique départementale s’inscrit ainsi dans un contexte de ralentissement, alors que le volume d’heures rémunérées diminue de 0,4% en Normandie sur un an.

La construction offre des perspectives plus favorables en Normandie, avec des mises en chantier de logements en hausse de 9,6 % et des autorisations de locaux non résidentiels de 15,7 %. Une dynamique qui pourrait soutenir l’investissement, les PME et l’emploi en Seine-Maritime.

Incertitudes économiques

La situation de la Seine-Maritime illustre les tensions qui pèsent actuellement sur le marché du travail français. Le recul de 0,3% de l’emploi salarié et la hausse de 0,7 point du chômage traduisent un ralentissement qui touche de nombreux territoires, alors que les entreprises évoluent dans un contexte de croissance fragile et d’incertitudes économiques persistantes.

Pour les bassins industriels et portuaires comme celui de la Seine-Maritime, l’enjeu est particulièrement stratégique : préserver l’emploi tout en maintenant la compétitivité des entreprises et leur capacité à investir.