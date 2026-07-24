Oise : Sainte Lucie dévoile ses innovations

L'année 2026 est une nouvelle fois marquée par l'innovation et le développement de nouveaux produits pour Sainte Lucie, installée à Creil. À travers plusieurs nouveautés, la marque illustre sa volonté d’accompagner l’évolution des habitudes de consommation «en proposant des solutions à la fois gourmandes, pratiques et en phase avec les tendances du marché», précise la marque.

Forte de sa position de leader du marché du chocolat à pâtisser, Sainte Lucie poursuit sa dynamique d'innovation en enrichissant son offre avec des références qui répondent aux nouvelles attentes, et ce en lançant les pépites Choviva, une alternative innovante au cacao élaborée à partir de graines de tournesol européennes, par ailleurs pépites de chocolat réduites en sucre, après déjà avoir lancé les pépites de chocolat noir sans sucre.

Le fumé, la nouvelle tendance

L'une des plus grandes signatures gustatives du moment, le fumé s'invite dans les assiettes. Les notes de braise, de feu de bois et de fumaison comptent parmi les tendances culinaires les plus en vue cette année. «Un engouement qui se reflète dans les habitudes de consommation : 93% des Français associent ces arômes à un véritable moment de plaisir», exprime Sainte Lucie.

De cette tendance, Sainte Lucie lance quatre références inédites : la gamme se compose d'un Paprika fumé d’Espagne, d'un Poivre fumé de Tellicherry, d'un Curry fumé, ainsi que d'un Mélange BBQ Grillade Fumée. «Avec ces innovations, la marque enrichit son offre et confirme son expertise sur un marché en quête permanente de nouvelles expériences gustatives», exprime la marque.

Parce que le goût demeure l'ADN de Sainte Lucie, la marque lance aussi sur le marché sa collection de mélanges du monde et poursuit sa volonté de démocratiser les cuisines du monde. Trois nouvelles recettes prêtes à l’emploi sont ainsi proposées : Mélange Wok, Mélange Créole et Mélange New-Yorkais.





