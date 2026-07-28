L’édition 2026 de Business Industries se tiendra, les 2 et 3 décembre prochains, au Parc des Expositions de Dijon. Cet événement dédié au business, à l'innovation et à l'attractivité des métiers réunira industriels, acheteurs, donneurs d'ordres, fournisseurs et offreurs de solutions.

Machines-outils, robots, solutions d'automatisation et autres innovations techniques seront présentés au public professionnel à travers des démonstrations. Le salon proposera également des plateaux TV, des témoignages d'entreprises, des retours d'expérience et des échanges avec des experts autour de l'industrie du futur et des performances industrielles.



Des rencontres pour développer les projets





Les rendez-vous d'affaires programmés constitueront l'un des temps forts de Business Industries 2026. Ce format doit permettre aux acheteurs, aux responsables de production, aux services de recherche et développement et aux industriels d'identifier de nouvelles opportunités de collaboration et de faire avancer leurs projets.

Parmi les temps forts figure Business Robotics, un espace consacré à la robotique et à l'automatisation. Des cellules robotisées en fonctionnement, des démonstrations et des animations y seront proposées, tandis que les participants pourront échanger avec les différents acteurs de la filière. Business Robotics favorisera les échanges entre professionnels et permettra de découvrir des solutions dédiées à la robotique, à l'automatisation et aux évolutions du secteur industriel.



