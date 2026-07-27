Le Gouvernement a dévoilé les trois premiers lauréats du mécanisme de soutien à la production d'hydrogène décarboné par électrolyse. Parmi eux, FertHySomme, porté par l'entreprise Fertighy, a été sélectionné pour contribuer au développement de capacités de production d'hydrogène destinées aux usages industriels.

Le projet prévoit une capacité d'électrolyse soutenue de 95,3 MW. L'hydrogène produit sera utilisé pour fabriquer des engrais azotés décarbonés à partir d'hydrogène électrolytique. Pour ce projet, le soutien public annoncé dans cette première vague concerne uniquement une partie de la capacité électrolytique totale.

Une première étape de la stratégie nationale

Au total, les trois lauréats, retenus à l'issue du premier appel d'offres lancé en décembre 2025, bénéficieront d'un soutien de 778 millions d'euros sur quinze ans. Les projets cumulent 161,4 MW de capacités d'électrolyse. Ce premier ensemble doit contribuer à l'objectif fixé par la stratégie nationale, qui prévoit environ 1 GW de capacité installée.

Ce dispositif constitue l'un des principaux leviers de la Stratégie nationale hydrogène. Son objectif est de soutenir la production d'hydrogène décarboné pour les activités industrielles tout en favorisant le déploiement de nouvelles capacités d'électrolyse sur le territoire.

Les trois lauréats disposent désormais d'un délai de huit semaines pour constituer leurs garanties financières et demander l'établissement de leur contrat. Cette première sélection s'inscrit dans la continuité du plan d'électrification présenté en avril 2026 et du plan engrais dévoilé en juillet, consacré au développement d'une filière nationale d'engrais décarbonés.



